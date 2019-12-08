Девушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. Видео

Сегодня, 6 декабря, в Вашингтоне прошла официальная церемония взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В соглавном событии турнира выступят представительницы минимального веса — Марина Родригес и Синтия Кальвильо.