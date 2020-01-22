Мария Ласицкене: «Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. В случае полного пропуска зимнего сезона – многомиллионный иск»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если из-за санкций, наложенных на организацию, ей придется пропустить международные турниры.