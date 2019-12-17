Спорный гол помог «Эвертону» набрать очки в гостях у «Манчестер Юнайтед»

После двух ярких побед в Премьер-лиге над «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (по 2:1) «Манчестер Юнайтед» потерял очки в домашней игре против «Эвертона».