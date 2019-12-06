«Ждал этого момента 4 года». Златан рассказал, как отомстил Матерацци за травму

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику «Интера» Марко Матерацци за нанесённую ему травму. «Я выступал за „Юве“, и мы играли с «Интером».