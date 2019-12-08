Эксперт: Поветкин ни в чем не уступил Хантеру, отдал бы победу ему

Супертяжеловес Александр Поветкин ни в одном из компонентов боя не уступил американцу Майклу Хантеру и вполне заслуживал победы в поединке, завершившемся ничейным исходом, заявил РИА бывший тренер российского боксера Александр Зимин.