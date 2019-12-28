Карпин: перед «Ростовом» не ставится задача выиграть турнир в Катаре

Футболисты "Ростова" не нацеливаются на победу в товарищеском турнире в Катаре, важно, чтобы игроки выполнили запланированный объем работы, заявил главный тренер донской команды Валерий Карпин.