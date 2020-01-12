НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в ОберхофеКовальчук вышел на четвертое место среди российских снайперов в НХЛКачанова принесла России серебро на ЧЕ по конькобежному спорту на дистанции 1000 метровРома – Ювентус текстоваяМОК намерен добиться пересмотра дел 28 спортсменов из РоссииФуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в ОберхофеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вслед за победой в спринте он стал лучшим в масс-старте.рекламаМотогонщик погиб во время ралли «Дакар»Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался во время седьмого этапа ралли «Дакар». 40-летний спортсмен упал с мотоцикла на 276-м км седьмого этапа. Гонсалвеша на вертолете доставили в больницу.Афиногенов стал самым возрастным автором гола в истории «Динамо»Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в 73-летней истории столичного клуба.Сборная Сербии завоевала АТР CupСборная Сербии по теннису выиграла АТР Cup, проходивший в Сиднее. В решающем матче пара Новак Джокович/Виктор Троицки обыграла дуэт из сборной Испании Карреньо Буста/Фелисиано Лопес (6:3, 6:4).Источник: Хави возглавит «Барселону» на следующей неделеБывший полузащитник «Барселоны» Хави в ближайшее время станет новым главным тренером каталонцев.Фигуристы Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играхЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. / ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла0 : 3Манчестер СитиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииСампдория5 : 1БрешиаЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииДижон0 : 0ЛилльПерерывЧемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаСуаресу может потребоваться операция на колене. Восстановление займёт шесть недельУругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, вероятно, выбыл на срок до шести недель.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир