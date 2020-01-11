Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вслед за победой в спринте он стал лучшим в масс-старте.