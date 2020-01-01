НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» МанчестераЗеппельт обвинил главу IWF в «создании культуры коррупции» и сокрытии допингаИгорь Ларионов: «У нас в МХЛ — страшная коррупция, а в КХЛ — засилье ветеранов»Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову на этапе Кубка мира в ОберхофеРоссия заплатит ВАДА более 1 млн долларовСегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» МанчестераВстреча пройдет на «Олд Траффорд» - домашней арене «Манчестер Юнайтед».рекламаРождественская встреча СКА со «Спартаком» завершилась победой москвичейСКА провел гостевой матч в рамках чемпионата КХЛ. Петербуржцы встретились со столичным «Спартаком». Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу москвичей.Роналду занял 49-е место в списке самых дорогих футболистов мираНападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе признали самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.Экипаж Вязовича победил во втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиковГлавными соперниками победившей белорусской команды стали пилоты «КАМАЗ-мастер».Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче против «Виннипега»Российский нападающий Илья Ковальчук дебютирует за «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега», об этом сообщил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.«У меня большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами». Слуцкий считает, что подписал самого талантливого молодого игрока РоссииГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил новичка команды — нападающего Ивана Игнатьева. — На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Не буду плакать, если Устюгова не пустят на Олимпиаду — и он завершит карьеру». Норвежский чиновник разжигаетВысказывания бывшего спортивного директора сборной Норвегии вызвали скандал А представьте, что на этом «Тур де Ски» не было бы России. Да, ВАДА?НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир Флорида — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Дисквалифицирован лыжник, лишивший в 2013 Александра Легкова медали Чемпионата мираДвукратный бронзовый призер чемпионата мира-2013 казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.реклама