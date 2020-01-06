Из «Монреаля» выжили всех русских. Но зато там дебютировал Ковальчук!

Илья Ковальчук дебютировал за «Монреаль», Игорь Шестеркин точно сыграет за «Рейнджерс», а ЦСКА обязан показать Александру Романову, что рассчитывает на него. Дебют НХЛ.