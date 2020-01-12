МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных CAS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. / ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году.