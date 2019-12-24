Вратарь московского «Динамо» Бочаров сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков в игре с ЦСКА

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров не пропустил ни одной шайбы в матче чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3). Бочаров парировал 27 бросков и сделал третий шатаут в этом сезоне.