Джано улетел на Кипр после 11 лет в «Спартаке». Вспомните главного ветерана каждого клуба РПЛ?

Сегодня Джано прилетел на Кипр, где подписал контракт с «Анортосисом». 11 из 27 лет грузин провел в «Спартаке». Из состава на сезон-2019/20 грузин еще и рекордсмен по количеству матчей за клуб — 146.