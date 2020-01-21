НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» может арендовать Дугласа Косту у «Ювентуса»Хабиб Нурмагомдов: король октагона никуда не уходитВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКАС. Бакаев подписал пятилетний контракт с «Рубином»Рейтинги UFC: Конор МакГрегор поднялся сразу на две позиции в рейтинге pound-for-pound, Аскаров ворвался в Топ-10 наилегчайшего веса«Бавария» может арендовать Дугласа Косту у «Ювентуса»«Бавария» рассматривает вариант с возвращением бразильского нападающего Дугласа Косты, выступающего за «Ювентус». Об этом сообщает Bild.рекламаОтчим и агент Кокорина: «Саша не собирается переходить в «Сочи»Кирилл Логинов - отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина - прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Сочи».Россия забросила США 4 шайбы и впервые выиграла ЮОИ. Посмотри, как это былоВеликая победа русских парней.WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораториюРабота московской антидопинговой лаборатории была приостановлена в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордомРоссияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы. Они набрали 82, 34 балла, установив мировой рекорд.Джано улетел на Кипр после 11 лет в «Спартаке». Вспомните главного ветерана каждого клуба РПЛ?Сегодня Джано прилетел на Кипр, где подписал контракт с «Анортосисом». 11 из 27 лет грузин провел в «Спартаке». Из состава на сезон-2019/20 грузин еще и рекордсмен по количеству матчей за клуб — 146.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаБадалона1 : 1ГранадаИдёт 1-й тайм доп. времениКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«Барселона» победила «Ибицу» в Кубке Испании благодаря голу Гризманна на 95-й минуте«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании победила команду третьего по силе дивизиона Испании «Ибица» — 2:1. Дубль оформил Антуан Гризманн. При этом победный гол был забит на 90+5-й минуте встречи.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир