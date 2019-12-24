Лестер - Ливерпуль: прогноз на матч АПЛ 26 декабря

«Ливерпуль» успел слетать в Катар и добыл титул клубного чемпиона мира. Команда немного измотана и ослаблена травмами, но великолепное атакующее трио вроде бы готово к выездной игре АПЛ с «Лестером».