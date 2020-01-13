НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Пари Сен-Жермен» и «Монако» выдали результативную ничьюЖурналисты узнали суммы новогодних гонораров фигуристок Загитовой и МедведевойЭкс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом ГуберниеваТурецкий футболист Шукюр обвинил Эрдогана в своей бедностиРоссия осталась второй в медальном зачете Юношеских Олимпийских игр-2020«Пари Сен-Жермен» и «Монако» выдали результативную ничьюЧемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на своем поле "Монако".рекламаДакар 2020. Андрей Каргинов и Матье Серрадори выиграли восьмой этапНа проходящем в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар 2020" восьмой гоночный день стал достаточно коротким.Совет директоров «Барселоны» решит судьбу Вальверде в понедельник вечеромРуководство «Барселоны» в ближайшее время решит судьбу главного тренера каталонской команды Эрнесто Вальверде.Плотников пропустит две игры СКА в КХЛ за удар игрока клюшкойФорвард петербургского СКА Сергей Плотников дисквалифицирован на два матча чемпионата КХЛ за удар соперника клюшкой в игре с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте лиги.Слуцкий о каминг-ауте в РПЛ: «В этому не готовы ни общество, ни эти люди»Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о проявлениях нетрадиционной сексуальной ориентации в спорте.Орлов рассказал, какую позицию «Зенит» собирается усилить зимойКомментатор Геннадий Орлов поведал о том, какую позицию хотел бы усилить «Зенит» во время зимнего перерыва. — Есть ли у «Зенита» позиции, которые требуют усиления? Конечно.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаСтало известно, какой канал покажет прямую трансляцию боя UFC Макгрегор — Серроне в КазахстанеУтром 19 января по казахстанскому времени ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сразится с американцем Дональдом Серроне, передает Sports.kz.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Дакар-2020. Организаторы отменили восьмой этап в зачете мотоциклов и квадроциклов из-за смерти ГонсалвешаОрганизаторы «Дакара» объявили об отмене восьмого этапа для классов мотоциклы и квадроциклы. Причиной отмены этапа стала гибель португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша.рекламаУкраинский борец принял участие в массовой драке на международном турнире (видео)На международном турнире по вольной борьбе «Яшар Догу» состоялась массовая драка.Леон Мусаев полетит на первый сбор «Зенита»В понедельник, 13 января, футболисты петербургского «Зенита» отправляются на первый межсезонный тренировочный сбор, который пройдет в столице Катара Дохе.Мужская и женская сборные России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020Стали известны соперники мужской и женской сборных России по волейболу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), сообщается в «твиттере» Всероссийской федерации волейбола.