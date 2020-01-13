Орлов рассказал, какую позицию «Зенит» собирается усилить зимой

Комментатор Геннадий Орлов поведал о том, какую позицию хотел бы усилить «Зенит» во время зимнего перерыва. — Есть ли у «Зенита» позиции, которые требуют усиления? Конечно.