Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Бордо», «Сент-Этьен» в гостях у «Реймса»

Женская сборная России завоевала шестую победу подряд на чемпионате мира по гандболу

В Японии в рамках первого матча основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии встретились женские сборные России и Румынии. Встреча завершилась в пользу подопечных Амброса Мартина.