НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 январяЗлатан пишет историю: забил уже во втором матче за «Милан». Теперь у него есть голы в четырех десятилетияхРублев о трофее в Дохе: потрясающее начало сезона. Надеюсь, смогу сохранить такой уровеньКонор Макгрегор: «Я бы победил Серроне в любом весе»Россияне стали победителями шестого этапа ралли «Дакар»«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 январяМатч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.реклама«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и оторвался от второго места на 16 очков«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0. Победный мяч с передачи Мохамеда Салаха на 37-й минуте забил Роберто Фирмино.«Лацио» обыграл «Наполи» и одержал десятую победу подряд в Серии АРимский «Лацио» взял верх над «Наполи» в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.МОК намерен пересмотреть дела 28 оправданных российских олимпийцевГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация намерена добиться пересмотра дел 28 российских участников Игр-2014 в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).Величественный победный полет женской сборной Норвегии в ОберхофеНорвежки не заметили конкурентов.Клуб из Нидерландов хочет арендовать Кокорина вместо СмоловаГлавный тренер нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» Дик Адвокат заинтересован в переходе в его команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболрекламаВетеран войны в Ираке проиграл бой в ММА менее чем за 30 секундВ Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Rebel FC. В его карде выступил американский боец Шеннон Ритч. 49-летний американец проводил 149-й поединок в клетке.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир В FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношенияРейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, почему жюри не вынесло никаких наказаний по инциденту в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве.рекламаСтало известно, сколько Загитова и Медведева зарабатывают на участии в ледовых шоуСтало известно, сколько фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева заработали на участии в коммерческих ледовых шоу.