У Овечкина 675 шайб в 1111 играх. Только Грецки, Лемье и Халл забивали столько за меньшее количество матчей

«Вашингтон» обыграл «Тампу» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард столичной команды Александр Овечкин забил в этой игре 675-й гол в НХЛ за карьеру. Для этого ему понадобилось 1111 матчей.