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Во время матча за звание чемпионки мира прошли сеансы с Хоу Ифань и Найджелом Шортом

В рамках дополнительной программы Матча 21 и 22 января состоялись отдельные мероприятия, организованные Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

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Сергей Циммерман поговорил с бразильским полузащитником «Зенита». В сентябре прошлого года Малком получил травму и после перехода из «Барселоны» в «Зенит» почти не играл.
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