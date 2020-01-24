«Не думаю, что жена приревнует». Надаль поцеловал девушку, в которую попал мячом во время игры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во время матча с аргентинцем Федерико Дельбонисом на Australian Open попал мячом в голову девушке, которая подавала мячи.