Такого позора с Сереной не случалось почти 15 лет! Ещё и на глазах у дочери

Серена Уильямс в 3-м круге Australian Open проиграла китаянке, которой полгода назад отдала один гейм. А ведь была фавориткой турнира. Падение фаворитки.