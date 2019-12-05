Первая победа Фуркада почти за год, Моуринью проиграл Сульшеру, корзина России в Лиге наций и другие ночные новости

1. Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Это его первая победа почти за год. Матвей Елисеев и Александр Логинов попали в первую десятку.