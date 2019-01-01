Крамер об обвинении в адрес Большунова: не понимаю, почему шведы всё время плачут

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на обвинения в адрес Александра Большунова со стороны шведа Карл-Йохана Вестберга после спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».