Чемпион лиги «Ахмат» – о видео с нокдауном Емельяненко: «На спаррингах часто такое бывает»

Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров рассказал о видео, на котором тяжеловеса Александра Емельяненко отправляет в нокдаун другой боец из клуба «Ахмат» Арби Мадаев.