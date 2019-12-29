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Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

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Но «Вашингтон» проиграл «Каролине» — 4:6. НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) Голы: Валлмарк — 8 (бол., Нидеррайтер, Дзингел), 10:38 — 1:0. Фегеле — 7 (Стаал, Славин), 20:08 — 2:0. Дауд — 4 (Карлсон, Хэтэуэй), 23:26 — 2:1. Хэмилтон — 13 (Фегеле), 25:12 — 3:1. Овечкин — 24 (бол., Орлов, Эллер), 29:56 — 3:2. Фегеле — 8 (мен., Мартинук, Флери), 33:02 — 4:2. Кузнецов — 13 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 42:00 — 4:3. Нечас — 9 (Хаула, Дзингел), 43:20 — 5:3. Свечников — 17 (п.в., Фегеле), 55:58 — 6:3. Гудас — 2 (Хагелин), 58:47 — 6:4. Вратари: Мразек — Холтби (55:54 — 55:58).

Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

Анна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.
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