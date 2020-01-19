Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав мужской команды перед этапом КМ в Поклюке

Тренерский штаб сборной России по биатлону внес изменения в состав мужской команды на шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения). По информации источника, Карима Халили заменит Кирилл Стрельцов.