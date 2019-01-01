В «Сочи» не захотели называть причину расторжения контракта с Кудряшовым

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко не стал называть причину, по которой защитник Федор Кудряшов покинул клуб. Сегодня стало известно, что стороны расторгли контракт.