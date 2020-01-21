СМИ: Кокорин до конца сезона будет играть за «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин в ближайшее время станет игроком «Сочи». Как сообщает источник, 28-летний игрок присоединится к «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.