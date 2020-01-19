Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: у россиян хорошие шансы во всех категориях

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 22 по 26 января в австрийском Граце. Россия стала единственной страной, которая максимально представлена во всех видах.