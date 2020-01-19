Около 40 спортсменов готовы лично бороться в суде за право выступить в Токио под флагом РФ

МОСКВА, 20 января. / ТАСС/. Около сорока спортсменов, которые являются кандидатами в сборную России на Олимпийские игры - 2020, намерены самостоятельно участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и отстоять свое право выступить в Токио под флагом своей страны.