Кубок мира. Поклюка. Масс-старт (жен). Миронова, Куклина, Старых и Юрлова пробегут гонку

Сегодня на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет женский масс-старт. За Россию в гонке выступят Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.