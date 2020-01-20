Александра Кокорина отдали в аренду клубу «Сочи»

До конца этого сезона футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин будет выступать за футбольным клуб «Сочи». Об этом, в частности, сообщается в телеграм-канале сине-бело-голубых.