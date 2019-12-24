Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 347-ю шайбу в выездных матчах за карьеру НХЛ в матче с «Брюинз» (3:7). По этому показателю россиянин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ, опередив канадца Марселя Дионна (346).