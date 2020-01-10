Юрген Клопп: «Когда у нас будет так много очков, что никто не сможет нас догнать, тогда мне будет интересно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после побед над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ высказался о рекордной серии своей команды на старте чемпионата.