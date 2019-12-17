Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками в Краснодаре

Говорили о предстоящем бое с Тони Фергюсоном и о завершении карьеры. «Я всегда оцениваю свои шансы выше, чем у соперников. Я же не могу подойти к бою неуверенным.