Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.Испытываю огромное уважение к достижениям сэра Алекса, конечно, он самый успешный тренер, но это совсем другое дело.