Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

В финале МЧМ Россию ждет новая Канада. После 0:6 она завелась и смела всех

Четыре победы с разницей 22:4. Мой вечер прошел так: после заслуженного не мной, но отчаянно приятного шампанского, я сел смотреть, как суперфинны будут бодаться с ультраканадцами за второй подряд выход в финал.