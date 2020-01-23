Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» и продлит победную серию в АПЛ

Сегодня в 23:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии. Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине».