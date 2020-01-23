НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»«Это была валидольная игра». Как в Салехарде болели за ГорячкинуВатерполисты сборной России уступили команде Венгрии в 1/4 финала ЧЕ«Работа полным ходом». Загитова продемонстрировала растяжкуВратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»"Ак Барс" по буллитам одолел уфимский "Салават Юлаев" в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани закончилась со счетом 3:2 Б.рекламаРоссийский фигурист Алиев выиграл золото чемпионата ЕвропыРоссийский фигурист Дмитрий Алиев 23 января завоевал золото на чемпионате Европы в Австрии.Cверхтриумфальный камбэк Бё – Фуркад отстрелял чисто и все равно проиграл ЙоханнесуНорвежец выиграл первую же гонку после рождения сына.Букмекеры: «Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» и продлит победную серию в АПЛСегодня в 23:00 по московскому времени «Ливерпуль» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии. Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине».Журналист Сергей Егоров сообщил сумму, которую «Динамо» заплатит за КомличенкоЖурналист Сергей Егоров подтвердил появившуюся ранее информацию о скором переходе Николая Комличенко в «Динамо». И раскрыл некоторые подробности сделки.Домой с победой: сборная России выиграла юношеские Олимпийские ИгрыСборная России впервые в истории выиграла зимние юношеские Олимпийские Игры.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ЛиверпульЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаТранмир Роверс2 : 1УотфордЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано2 : 24 : 2 ПБетисПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса2 : 1АтлетикоЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаМедведев и Рублев идут навстречу друг другу на Australian Open. Во 2-м круге оба победили разгромноМатчи очередного дня австралийского чемпионата вновь не начались в срок. Ночью в Мельбурне прошел дождь, вода смешалась с пылью, и корты покрылись грязью.