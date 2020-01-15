Российские биатлонистки не вошли в тридцатку лучших в спринте на этапе КМ

В спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на этапе Кубка мира одержала победу биатлонистка из Норвегии Тириль Экхофф, пишет Интерфакс. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.