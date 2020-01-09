Слушайте трансляцию хоккейного матча «Ак Барс» - «Торпедо» на радио «Маяк»

Слушать трансляцию можно как через радиоприёмник, так и на сайте vestinn.ru. 1. В верхнем правом углу страницы нажимаете кнопку "online-вещание" 2. Выбираете радиостанцию "Маяк" и слушаете: