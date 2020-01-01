Сергей Шубенков раскритиковал российских спортивных чиновников из-за допинга

По его мнению, именно они виноваты в проблемах с допингом Известный спортсмен, барнаулец Сергей Шубенков стал соавтором открытого письма в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).