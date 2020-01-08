Тони Фергюсон: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом»

Легковес UFC Тони Фергюсон оставил угрожающее послание чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову. «Им весело, они считают это игрой, и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке.