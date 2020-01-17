НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые выступили против увеличения числа команд Российской Премьер-Лиги до 18, сообщает "Спорт-Экспресс".
реклама

Лыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
Завершён
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
 : 
Астон Вилла
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Арсенал
 : 
Шеффилд Юнайтед
Начало в 10:00
Еще 5
Чемпионат Испании
Леванте
0 : 1
Алавес
Завершён
Чемпионат Испании
Реал
 : 
Севилья
Начало в 10:00
Еще 2
Чемпионат Германии
Фортуна Дюссельдорф
 : 
Вердер
Начало в 09:30
Чемпионат Германии
Кельн
 : 
Вольфсбург
Начало в 09:30
Еще 4
Чемпионат Италии
Лацио
3 : 0
Сампдория
Идёт 1-й тайм
Еще 2
Весь футбол
реклама

Вернувшаяся к тренировкам Загитова показала, как исполняет фирменный каскад

Российская фигуристка Алина Загитова вернулась к активным тренировкам. Во время новогодних праздников олимпийская чемпионка Пхенчхана участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

НХЛ. Записи матчей

Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:46:00
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир
02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир