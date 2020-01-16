Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Посетивший РФ украинский футболист назвал «шоком» расторжение контракта

Украинский футболист Игорь Сикорский, который ранее выступал за клуб «Агробизнес» в качестве нападающего, прокомментировал решение о расторжении контракта после его поездки в Россию.