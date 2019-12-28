Устюгов растерзал всех на «Тур де Ски»: неожиданный рывок к финишу, Клэбо за спиной и первая победа за год

Сборная России убедительно стартовала на «Тур де Ски» – вероятно, главном лыжном старте сезона, когда не проводят ЧМ. На первом этапе в Лейнцерхайде (Швейцария) у мужской команды – золото и бронза.