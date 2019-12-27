Слепов: в критерии отбора не заглядывал и не буду. Это не моё дело

Российский биатлонист Алексей Слепов заявил, что не следит за критериями отбора на международные турниры. В индивидуальной гонке на 20 км на «Ижевской винтовке» Слепов стал победителем.