Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её.