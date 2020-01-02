НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИбрагимович определился с игровым номером в «Милане»В департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсовНорвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от БольшуноваСулейманов и Карпов включены в 50 самых перспективных игроков ЕвропыИгрок молодёжной сборной Финляндии провёл жёсткий силовой приёмИбрагимович определился с игровым номером в «Милане»Итальянский футбольный клуб «Милан» провёл официальную презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича в качестве нового игрока команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.рекламаСборная России вышла в полуфинал МЧМ, победив ШвейцариюРоссийские хоккеисты пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии. Матч прошел с игровым преимуществом российской сборной.Бывший защитник ФК «Рубин» переедет в Анталию(Казань, 2 января, «Татар-информ»). Бывший защитник ФК «Рубин» Федор Кудряшов близок к переходу в турецкий клуб «Антальяспор», сообщает интернет-газета Aksam.«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную БразилииЗащитник «Спартака» Айртон не отправится в олимпийскую сборную Бразилии из-за решения клуба.Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛНХЛ определила лучших хоккеистов декабря. Третьей звездой назван нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 22 (10+12) очка в 14 матчах.«Тур де Ски». 5-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо и Нисканен пробегут классический масс-старт на 15 км3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет 5-й этап «Тур де Ски».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаЗагитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьОлимпийская чемпионка Алина Загитова провела автограф-сессию накануне шоу "Спящая красавица", в котором она принимает участие. Некоторые болельщики хотели сфотографироваться с фигуристкой, обняв её.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир