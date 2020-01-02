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Салах забил на 4-й минуте. Онлайн-трансляция«Ливерпуль» принимает «Шеффилд Юнайтед» в 21-м туре английской Премьер-лиги. Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Таблица Премьер-лиги Статистика Премьер-лигиЛыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»Представитель России Александр Большунов стал лидером в гонке преследования на 15 км классическим стилем, передает ТАСС 1 января.«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную БразилииЗащитник «Спартака» Айртон не отправится в олимпийскую сборную Бразилии из-за решения клуба.Федор Кудряшов может перейти в «Антальяспор»Российский защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Футболист ведет переговоры с «Антальяспором», сообщает Transfermarkt.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0Шеффилд ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонИдёт 2-й таймВесь футболрекламаШеффилд Юнайтед провел тренировку в знаменитом парке ЛиверпуляТак команда готовилась к матчу с действующим лидером Премьер-лиги.Футболисты Шеффилд Юнайтед провели тренировку перед выездным матчем против Ливерпуля в знаменитом Стэнли Парке.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Четыре игрока РПЛ вошли в топ-50 самых молодых талантов ЕвропыЧетыре футболиста, представляющие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), попали в составленный официальным сайтом УЕФА список из 50 молодых игроков, которые могут "выстрелить" в 2020 году.рекламаВратарь сборной Чехии допустил чудовищную ошибку в матче против ШвецииГолкипер молодежной сборной Чехии по хоккею Лукаш Достал в матче 1/4 финала МЧМ допустил ужасную ошибку, которая привела к пропущенной шайбе.