FA не накажет Моуринью. Он назвал тренера «Саутгемптона» «идиотом», подглядывал в блокнот соперника и критиковал ВАР

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью избежит наказания от Футбольной ассоциации Англии (FA) за свое поведение в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1) и комментарии после игры.