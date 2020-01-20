Мария Шарапова покидает Australian Open

В Мельбурне стартовал Открытый чемпион Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Вслед за Маргаритой Гаспарян и Дарьей Касаткиной борьбу завершила Мария Шарапова.